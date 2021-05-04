بينها ليبيا.. تونس تُحدّد الشروط الصحية للوافدين من الدول

اشترطت وزارة الصحة التونسية ضرورة التقيد بالحجر الصحي الإجباري لمدة سبعة أيام بأحد النزل المخصصة، في إطار حزمة من الشروط المقررة لقبول المسافرين الوافدين إلى تونس عبر المعابر الجوية والبحرية والبرية.

وكشفت الوزارة أن المعابر البرية بين تونس وليبيا ستشهد تطبيق الاتفاقية المبرمة بين البلدين، طبقًا للبروتوكول الصحي المعتمد، مع زيادة معدلات الاختبارات السريعة لرصد حالات فيروس “كورونا”.

وتشمل الاشتراطات المقررة، إلزام المسافرين الوافدين إلى تونس، عند التسجيل للسفر أو قبل اجتياز المعابر البرية، بإظهار شهادة مخبرية لتحليل “RT-PCR” سلبي لا يتجاوز 72 ساعة على إنجازه عند التسجيل للسفر ووثيقة الحجز وتأكيد الخلاص “voucher” لمدة سبعة أيام بأحد النزل المخصصة للحجر الصحي الإجباري ضمن القائمة المصاحبة، فضلاً عن إجراء تحليل “RT-PCR” بين اليوم الخامس واليوم السابع من الحجر الصحي على نفقتهم، مع إدماج قيمة التحاليل ضمن كلفة الإقامة بالنزل.

وأشارت “الصحة التونسية” إلى أنه في حالة سلبية الاختبار؛ يمكن للمسافرين مغادرة الحجر الصحي الإجباري مع التقيد بالتدابير الوقائية.

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