الدبيبة يؤكد على حق الصحفيين في التعبير وانتقاد حكومة الوحدة

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أكد رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، على الحق في التعبير وانتقاد أداء الحكومة هو حق أصيل لكل الليبيين، وفقا للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية، وتنظمه القوانين المعمول بها ذات العلاقة.

أتى ذلك، في منشور، بمناسبة إحياء حكومة الوحدة الوطنية لليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق يوم 3 مايو من كل عام.

كما أن الدبيبة، أكد على أنه يمنع منعا باتا استهداف أو التضييق على الصحفيين بناء على أراءهم أو بسبب انتمائهم لمهنة.

الصحافة أو لممارستهم العمل الإعلامي، أو اعتقالهم اعتقال أو استخدام العنف معهم أثناء تأدية مهامهم الصحفية، أو التضييق عليه.

وشدد الدبيبية، على أن أي تعامل من هذ القبيل يصنف كتجاوزات تصدر من البعض يتم التعامل معها وفق الإطار القانوني المنظم لهذا الأمر.

وقال، إن الالتزام بحماية الصحفيين من المخاطر أثناء تأديتهم أعمالهم يأتي من ضمن أولويات حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف، أن حكومة الوحدة الوطنية تتعهد بضمان حق الصحفيين في حماية مصادر معلوماتهم وأن يكون، الإفصاح عنها واجبة وفقا للقواعد المهنية المنظمة للتعامل مع مصادر الأخبار والمعلومات وفق التشريعات النافذة بالدولة الليبية.

وصرح الدبيبة، أن حكومة الوحدة، تعمل على إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام والصحافة في ليبيا بما يضمن توسيع دائرة المشاركة في الإدارة ورسم السياسات العامة لهذه المؤسسات، من خلال استحداث مجالس الأمناء بالمؤسسات الإعلامية لضمان تمثيل أوسع للنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.