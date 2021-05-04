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وزيرة العدل تحضر تنصيب النائب العام الجديد.. وتعِد بالتعاون

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حضرت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبدالرحمن، أمس، مراسم تسلّم النائب العام الصديق الصور من سلفه إبراهيم مسعود، القائم بأعمال النائب العام سابقًا.

وقد أقيم هذا الحدث بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من رؤساء وأعضاء النيابات ومديري الإدارات بالوزارة.

وفي كلمتها بهذه المناسبة؛ قدّمت الوزيرة “حليمة” التهنئة لـ”الصور”، على نيله ثقة المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب باختياره لمنصب النائب العام.

وأعربت عن تقديرها الكبير للجهود المبذولة من قبل “مسعود” في أداء مهام هذا المنصب طوال الفترة الماضية.

وكشفت عن استعداد وزارة العدل للتعاون والتنسيق مع مكتب النائب العام؛ حرصًا على إرساء دعائم العدالة وحماية المجتمع من الجريمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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