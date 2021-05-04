إدارة صندوق الإنماء تقف على سير العمل بمجمع الرابطة الصناعي

تفقّد رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي سير العمل بمجمع الرابطة الصناعي، التابع لشركة الإنماء للصناعات الميكانيكية والكهربائية المساهمة.

وشملت الجولة، زيارة إلى ورشة السباكة ومصنع تشكيل المعادن ومصنع أسطوانات الغاز وورشة الخراطة والتعرف على إمكانيات المجمع الكبيرة، إذ قدم مديرو المصانع، أثناء الجولة، نبذة عن خطوط الإنتاج المتوفرة والجاهزة في المجمع، والطاقات الإنتاجية ومواصفات الآلات، والحالة الفنية بشكل عام.

وخلُصت الزيارة إلى ضرورة إعداد خطة عاجلة؛ لتشغيل ورش ومصانع الشركة، والتعاون مع المؤسسات المالية التابعة للصندوق، في هذا الشأن.

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