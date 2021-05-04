تركيا: سنواصل التنقيب عن مصادر الطاقة بموجب اتفاقيتنا مع ليبيا

أعلنت الحكومة التركية أنها ستواصل أعمالها في مجال التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط، بموجب اتفاق سابق للحدود البحرية مع السلطات الليبية، وذلك على الرغم من المواقف اليونانية التي ترفض استمرار هذه الأنشطة.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، قال الوزير خلوصي أكار، خلال لقائه القوات التركية العاملة في ليبيا أن وجود تركيا في ليبيا يمثّل أهمية من حيث حماية حقوقها شرقي المتوسط.

وأضاف: مستمرون في مهامنا، ضمن إطار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة مع ليبيا.

وأردف “أكار”: كافة المحاولات التي تقوم بها أثينا لإبطال اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة مع ليبيا لن تعطي أي ثمار، ونحن نؤكد دعمنا لمبدأ حل المشاكل بالاستناد إلى القانون الدولي والحوار وبشكل سلمي.

وتابع: لن ندخر أي جهود في سبيل إعادة الحياة الطبيعية في ليبيا وتقديم التدريب والاستشارة لليبيين ومساعدتهم.

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