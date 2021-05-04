ليبيا الان

تركيا: سنواصل التنقيب عن مصادر الطاقة بموجب اتفاقيتنا مع ليبيا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الحكومة التركية أنها ستواصل أعمالها في مجال التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط، بموجب اتفاق سابق للحدود البحرية مع السلطات الليبية، وذلك على الرغم من المواقف اليونانية التي ترفض استمرار هذه الأنشطة.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، قال الوزير خلوصي أكار، خلال لقائه القوات التركية العاملة في ليبيا أن وجود تركيا في ليبيا يمثّل أهمية من حيث حماية حقوقها شرقي المتوسط.

وأضاف: مستمرون في مهامنا، ضمن إطار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة مع ليبيا.

وأردف “أكار”: كافة المحاولات التي تقوم بها أثينا لإبطال اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة مع ليبيا لن تعطي أي ثمار، ونحن نؤكد دعمنا لمبدأ حل المشاكل بالاستناد إلى القانون الدولي والحوار وبشكل سلمي.

وتابع: لن ندخر أي جهود في سبيل إعادة الحياة الطبيعية في ليبيا وتقديم التدريب والاستشارة لليبيين ومساعدتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • جعجعة فارغة لان الجيش الوطنى لن يسمح لاى سفينة تركيا بالاقتراب من المياه الاقليمية الليبية حيث تقع مناطق اتفتقية الفنكوش مع السراج والباطلة لن مجلس النواب رفضها وليس من حق الديدوبة التركى ان يتدخل فى عمل المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش الوطنى وكل هذه الجعجعة الفارغة هدفها الضغط على اليونان لترسيم الحدود معها ولكن السونان تعلم ان اردوغان الان كلب جربان لا يتحمل اى عقوبات اقتصادية من اوربا كما ان قبرص وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع اسرائيل واكار الحمار فاشل فى كل مكان وسبب عزلة لاردوغان واقتصاده ينهار باستمرار وكل الجعجعات السابقة لم يتحقق منها شئ بل على العكس فبدلا من عودة مرسى للقصر عاد للقبر وجارى اعادة اخوان مصر من تركيا لسجون مصر فما اسهل الجعجعة والعبرة بالافعال على الارض والتى تؤكد غباوتكم الشديدة !!

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  • وهَهُمُ المَجانُّ المُطْرَقَةُ، ولا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى تُقاتِلُوا قَوْمًا نِعالُهُمُ الشَّعَرُ.
    الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري |

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