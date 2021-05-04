«السايح» يبحث مع وزيرة الثقافة أوجه التعاون استعدادا للانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، صباح اليوم الثلاثاء، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، والوفد المرافق لها.

حضر الاجتماع عضوا مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، ورباب حلب، وذلك ديوان مجلس المفوضية.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “بحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين المفوضية ووزارة الثقافة في إطار التحضيرات للاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر القادم، ووضع خطط وبرامج مشتركة لتعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية كإحدى مقومات المواطنة في مجتمع يتطلع إلى بناء قيم حضارية وإنسانية”.

وأضاف “استعرض الدكتور السايح استعدادات المفوضية لإطلاق حملات التوعية الانتخابية التي من المنتظر أن تنطلق خلال الفترة القريبة القادمة، مثمناً الدور الذي ستضطلع به المؤسسة الثقافية كشريك داعم لانتخابات حرة نزيهة تحظى بالسلمية والمصداقية”.

وتابع “أعربت توغي عن استعداد الوزارة لتقديم كافة السبل لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يتطلع إليه الليبيون كخطوة متقدمة نحو الاستقرار والتقدم، مشيرة إلى ما يمكن أن تقدمه المكاتب والمراكز الثقافية المنتشرة في كافة ربوع ليبيا خلال الحملات التوعوية المرتقبة”.

واستطرد “خلص الاجتماع إلى وضع تصور لآليات التعاون من خلال لجنة مشتركة بين المفوضية ووزارة الثقافة لتسهيل التواصل ومتابعة وتنفيذ البرامج التوعوية المقترحة من الجانبين”.