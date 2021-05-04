بدء فعاليات الدورة الثالثة عشر للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة

بدأت اليوم الثلاثاء في القاهرة فعاليات الدورة الثالثة عشر للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة، وعلى مدار يومين بمقر وزارة الخارجية المصرية.

وأكد السفير عمرو عباس خلال كلمته الافتتاحية على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وعلى أهمية ترسيخ أطر الشراكة والتعاون المشترك فيما بينهما بالشكل الذي يتناسب مع الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التي دائماً ما جمعت بين البلديّن.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين بحث عدد من الموضوعات القنصلية والعمالية وأوضاع المواطنين المقيمين في كلتا الدولتين وموضوعات التعاون القضائي وتعزيز التعاون في مجالات النقل والجمارك والصيد وتيسير حركة انسياب الأفراد والبضائع بين الجانبين وبحث سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات.