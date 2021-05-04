اللجنة القنصلية «الليبية المصرية» تناقش أوضاع المواطنين المقيمين في كلتا الدولتين

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة عشر للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة، اليوم الثلاثاء، حيث تعقد الفعاليات على مدار يومين، لتنهي أعمالها غدا الأربعاء.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية: “تُعقد فعاليات الدورة الثالثة عشر للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة يومي 4 و5 مايو الجاري بمقر وزارة الخارجية المصرية”.

وأضاف البيان “ترأس الجانب المصري السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بينما ترأس الوفد الليبي الدكتور محمود خليفة التليسى، وكيل الشئون الفنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، وذلك بمشاركة السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة ليبيا، وبحضور ممثلي الجهات المعنية بكلا البلدين”.

وتابع “يتضمن جدول أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين بحث عدد من الموضوعات القنصلية والعمالية وأوضاع المواطنين المقيمين في كلتا الدولتين الشقيقتين وموضوعات التعاون القضائي وتعزيز التعاون في مجالات النقل والجمارك والصيد وتيسير حركة انسياب الأفراد والبضائع بين الجانبين وبحث سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات”.

واستكمل “أكد السفير عمرو عباس خلال كلمته الافتتاحية على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وعلى أهمية ترسيخ أطر الشراكة والتعاون المشترك فيما بينهما بالشكل الذي يتناسب مع الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التي دائماً ما جمعت بين البلديّن”.