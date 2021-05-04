«شكشك» يلتقي بلجنة «العمل التطوعي» لبحث سبل المحافظة على المال العام

ترأس رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أمس الإثنين، لقاءً ضم مجموعة من قيادات الديوان بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي ونخبة من أعضاء اللجنة والقيادات الإدارية بوزارة الشباب.

وأوضح حساب ديوان المحاسبة على فيسبوك، في بيان، أن اللقاء تضمن “مجموعةً من المداخلات تناولت محاور اللقاء وأهدافه واختتمت بحلقة نقاش مفتوحة عمقت الفهم المشترك حول العلاقة بين دور ديوان المحاسبة ودور الشباب في تنمية المجتمع من خلال المحافظة على موارده وتوظيفها التوظيف الأمثل مع أهمية الدعوة إلى معالجة أية تشريعات أو معوقات تحول دون تحقيق آمال الشباب وتطلعاته نحو غد أفضل”.

وختم البيان، موضحًأ أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ الخطة التشغيلية للاتصال والتواصل الخاصة بديوان المحاسبة والتي يستهدف من خلالها الانفتاح على المجتمع و تعميق الفهم المشترك حول أهمية المحافظة على المال العام كونها مسؤولية مشتركة وتضامنية.