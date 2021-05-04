حزب العدالة والبناء التركي: أردوغان حريص على وحدة ليبيا

صرّح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، أن زيارة وفد بلاده إلى ليبيا، تؤكد حرص الرئيس رجب طيب أردوغان، على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وأن لقاء الوفد التركي بشكل متكرر مع المسؤولين الليبيين، تأتي ضمن هذا الإطار.

وأكد جليك، أن زيارة الوفد الأمني التركي، إلى ليبيا، ليس لها علاقة بزيارة الخارجية التركية إلى مصر، وأن الزيارتين تمت بشكل منفصل.

وأضاف المتحدث باسم حزب العدالة والبناء التركي، أن هناك أعمال متواصلة مع ليبيا وتمر بمراحل دقيقة.

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