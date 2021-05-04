وزيرة العدل: مستعدون للعمل مع مكتب النائب العام لإرساء دعائم العدالة وحماية المجتمع من الجريمة

ليبيا – حضرت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن أمس الإاثنين مراسم إستلام النائب العام “الصديق الصور” من سلفه “إبراهيم مسعود” القائم بأعمال النائب العام سابقًا، وحضر المناسبة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من رؤساء وأعضاء النيابات ومدراء الإدارات بالوزارة .

وزيرة العدل ألقت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة كلمة هنأت فيها “الصديق الصور” على حصوله ثقة المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب بتسميته نائبًا عامًا، كما أشادت فيها بالجهود التي قام بها القائم بأعمال النائب العام السابق.

وأكدت أن وزارة العدل على استعداد للعمل مع مكتب النائب العام لأجل إرساء دعائم العدالة وحماية المجتمع من الجريمة، كما أهدت الوزيرة للمستشار “إبراهيم مسعود” درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية