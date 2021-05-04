زيارة مرتقبة لوفد مصري لتفقد المطارات الليبية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الثلاثاء، أن وفدا فنيا من السلطات المصرية سيزور ليبيا قريبا لتفقد المطارات الليبية للتدقيق في مدى قدرتها على استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة المدة القادمة.

وقال مدير عام الشركة خليل المجمعي، في بيان صحفي، إن الرحلات من مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا الدولية إلى مطار القاهرة الدولي ستستأنف خلال الأيام المقبلة، بواقع 35 رحلة أسبوعيا من

وكان المجمعي قد أجرى زيارة رفقة وفد من وزارة المواصلات إلى مصر بحثوا خلالها عودة تسيير الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة، والتعاون في مجالات الأمن والسلامة والنقل والملاحة الجوية والتدريب وتأهيل الكوادر الليبية العاملة بقطاع الطيران.