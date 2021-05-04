تفاصيل توزيع إصابات ووفيات وحالات الشفاء من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أحصى بها المركز الوطني لمكافحة الأمراض 150 حالة من إجمالي 337 حالة أحصاها في عموم البلاد.

وفي بيان المركز رقم «396»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، حلت الزنتان ثانية مع 27 إصابة، تليها مصراتة مع 25 إصابة، ثم طبقة (20)، والزاوية المركز (15)، وزليتن (14).

إضافة إلى عشر حالات في جنزور، وتسع في الخمس، وثمان في بني وليد، وسبع في ظاهر الجبل، وست في طبرق، وخمس في قصر بن غشير والرياينة، وأربع في سرت وأجدابيا والحوامد، وثلاث في نالوت والشاطئ، واثنتين في الماية وصبراتة وسبها والزاوية الغرب والقبة وقصر الأخيار وجادو، وحالة واحدة في يفرن والرجبان والكفرة وغدامس.

– «مكافحة الأمراض»: 337 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتا وفاة

وتصدرت طرابلس أيضا قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلا لحالات الشفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية مع 360 حالة من إجمالي 467 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا، تليها مصراتة مع 36 حالة.

ثم ظاهر الجبل مع 14 حالة، والزاوية المركز (12)، وسرت (10)، وغدامس (9)، وسبها (6)، والخمس والقبة (5)، والحوامد (4)، وأجدابيا والزنتان (3)، فيما سجلت سبها وصبراتة حالة وفاة لكل منهما جراء الإصابة بالوباء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا