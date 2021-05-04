رابطة الصحفيين بسبها تستنكر ما تتعرض له من تجاوزات وتدعو لوضع ميثاق أخلاقي

استنكرت رابطة الصحفيين والإعلاميين بمدينة سبها الخروقات والتجاوزات التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين، داعية إلى وضع ميثاق أخلاقي ينظم عملهم ويضمن حقوقهم بما «لا يتعارض مع مبدأ حرية الصحافة».

وحضت الرابطة في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، وصدر، الثلاثاء، لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الجهات ذات الاختصاص على الوقوف إلى جانب الصحفيين و مساعدتهم في أداء واجبهم وضمان أمنهم، وتوفير الحد الأدنى من حقهم في الوصول إلى المعلومة، ومساندتهم في منع التعدي على المؤسسات الإعلامية والصحفية.

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وأكدت الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي، وقالت: « ما تعرضنا له من انتهاكات طيلة السنوات الماضية يدعونا للمطالبة بضرورة وضع ميثاق أخلاقي ينظم عملنا ويضمن حقوقنا بما لا يتعارض مع مبدأ حرية الصحافة و يعطي كل ذي حق حقه».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سبعة توجيهات لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق الثاني من مايو من كل عام، بينها منع استهداف الصحفيين أو اعتقالهم أو استخدام العنف ضدهم، والالتزام بحمايتهم من المخاطر أثناء تأدية عملهم.

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