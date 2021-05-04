الكبير يبحث مع أبو جناح خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير وإيصال السيولة للمنطقة الجنوبية

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مهام حكومات وبرلمانات ليبيا
جميع مسئولين ليبيا ضربهم الجوع والفقر كل حكومة أو برلمان من عام 2011م الى 2021 م ليس لهم عمل سواء زيادة مرتباتهم ومكافأتهم وعلاواتهم وترقياتهم من خلال الأتي :
1- زيادة مرتباتهم ومرتبات الحرايمية والفاجرات والعملاء والماسونين .
2- زيادة مرتبات حمير لبرلمانات وموظفية لتصبح من 20 الف الى 100الف دينار شهريا.
3- زيادة القطاعات الفاسدة مثل القضاء – الرقابة – القوادين – الشرطة والميلشيات – الجيش وعسكريين – المصارف التجارية – والوزارات و الوزراء وموظفينهم – العدل الضائع – المالية والمراقبين الفاسدين – السفارات والقنصليات اواكر العاهرات والجواسيس بالخارج – فكل هؤلاء فاسدين بمعنى الكلمة يستحقون الزيادة من الشرق الى الغرب متفقين مع بعضهم في هذه النقطة .
بينما المواطن الغبي الساذج اللي يجي يركب فوقه وهو يطبل ويرقص يتقاضى في مرتباته على قانون 15 اللي دارهوله معمر القذافي من 450 دينار الى 950 دينار بعد زيادةوباقي حسب الدرجة الوظيفية المسروقة والمنهوبة منه، من قبل مافيات النهب والسرقة داخل مؤسسات الدولة بالداخل والخارج برعاية النائب العام الراعي الرسمي لهؤلاء العصابات وتبقى زيادة مرتبات المواطنيين أحلام سعيدة مثل علاوة العائلة لدى حكومات ليبيا القديمة والجديدة القادمة من دهاليز المخابرات البريطانية 1951م الى 2021م احلام تراود الشعب الليبي بينما هم يتعمتون بالعلاوات والمكافأت والترقيات والمساعدات لسد جوعهم وفقرهم وتعويض سنوا الحرمان التي يعيشهم فيها القذافي طيلة 42 عام.
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