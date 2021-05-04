سفير تونس يزور المنطقة الحرة بمصراتة لبحث إمكانية التبادل الاستثماري 

بحثت إدارة المنطقة الحرة بمصراتة مع السفير التونسي الأسعد العجيلي، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية التبادل الاستثماري ونقل التقنية والمعرفة، ودعوة الشركات التونسية إلى إنشاء مراكز ومستودعات لمنتجاتها للاستفادة من حزمة الإعفاءات والتسهيلات

وأوضح حساب المنطقة الحرة بمصراتة، على فيسبوك، في بيان، أن رئيس لجنة الإدارة والمدير العام للمنطقة الحرة بمصراتة، استقبل سفير الجمهورية التونسية والقنصل العام لدى ليبيا والوفد المرافق خلال زيارته للمنطقة الحرة بمصراتة.

وتابع البيان، أن اللقاء حضره رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، للإطلاع والتعرف على المنطقة الحرة بمصراتة ومجالات الاستثمار المتاحة بها.

وأردف البيان، أنه فور وصول الوفد تم عقد اجتماع ضم الجانبين وخلاله تم تقديم شروح للوفد الزائر للتعريف بالمنطقة الحرة بمصراتة والتسهيلات والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين والحديث عن فتح آفاق التعاون المشترك بين الجانبين و التباحث في إمكانية التبادل الاستثماري و جذب المستثمرين للاستثمار بالمنطقة الحرة بمصراتة ونقل التقنية والمعرفة.

ومن جانبه أكد السفير على ضرورة بناء علاقات تعاونية بين المنطقة الحرة بمصراتة والمناطق الحرة بالجمهورية التونسية، كما أكد المسؤول الاقتصادي بالوفد التونسي على دعوة الشركات التونسية لإنشاء مراكز ومستودعات للمنتجات التونسية والاستفادة من مجموعة الإعفاءات والتسهيلات.