تمكنت , دورية تابعة لفرقة الأبحاث و التفتيش للحرس التونسي ببن قردان, جنوب البلاد, من حجز 5 أكياس تحتوي على كمية من الأدوية المخدرة مختلفة الأنواع على مستوى معتمدية وادي المقرون بالجهة.

وباستشارة النيابة العمومية, أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن ماسكهم.

وفي سياق متصل, تمكنت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس التونسي بالزكرة و دورية تابعة لفرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني ببن قردان من ضبط سيارة خاصة على متنها شخص من متساكني الجهة, وبتفتيشها تم العثور بداخلها على كمية من الذهب و 8 بنادق صيد عيار 12 بدون رخصة مسك.