هريدي: عودة السفير المصري إلى طرابلس يؤكد دعم القاهرة لليبيا على كافة المستويات

ليبيا – قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق حسين هريدي إن عودة السفير المصري إلى طرابلس يؤكد دعم القاهرة لليبيا على كافة المستويات، ومساندتها لكل ما اتفقت عليه القوى السياسية الليبية، من أجل إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

هريدي وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء شدد على أن الخطوة تأتي كذلك في إطار دعم مصر لكافة جهود المجتمع الدولي والجهود الأممية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالنسبة للأزمة الليبية.

ورأى أن الأوضاع التي شهدتها ليبيا في العقد الماضي أثرت على العلاقات المصرية الليبية، مؤكدًا أنها أصبحت مرحلة وراء ظهورنا، على حد تعبيره.

يُشار إلى أن السفير المصري محمد ثروت سليم وصل للعاصمة طرابلس أمس الإثنين ليتولى منصب القائم بأعمال سفارة بلاده.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية