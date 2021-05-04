محلل سياسي: إعلان إخوان ليبيا الانتقال الى جمعية مخطط من التنظيم للمشاركة في انتخابات ديسمبر

ليبيا – رأى المحلل السياسي رياض حيدوري أنّ إعلان إخوان ليبيا الانتقال الى جمعية مدنية، يعد تخطيطًا من التنظيم للمشاركة في الانتخابات العامة في ليبيا نهاية العام الجاري، من خلال التخفّي وراء قائمات مستقلّة، قد تضمن عودتهم للسلطة.

حيدوري وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أمس الإثنين قال: إن حركة النهضة التونسية قد سلكت الخطة نفسها في الانتخابات المحلية لسنة 2018، وكذلك في الانتخابات التشريعية لعام 2019، عندما اختارت المراهنة على قائمات مستقلة، بعد تراجع قواعدها.

وبحسب حيدوري، فإن إخوان ليبيا يحاولون الاستفادة من تجربة حركة النهضة التونسية في البقاء في المشهد السياسي، على الرغم من التغيرات الإقليمية و الدولية، والتي عجّلت بنهاية التنظيم في بلدان عديدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية