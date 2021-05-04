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محلل سياسي: إعلان إخوان ليبيا الانتقال الى جمعية مخطط من التنظيم للمشاركة في انتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى المحلل السياسي رياض حيدوري أنّ إعلان إخوان ليبيا الانتقال الى جمعية مدنية، يعد تخطيطًا من التنظيم للمشاركة في الانتخابات العامة في ليبيا نهاية العام الجاري، من خلال التخفّي وراء قائمات مستقلّة، قد تضمن عودتهم للسلطة.

حيدوري وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أمس الإثنين قال: إن حركة النهضة التونسية قد سلكت الخطة نفسها في الانتخابات المحلية لسنة 2018، وكذلك في الانتخابات التشريعية لعام 2019، عندما اختارت المراهنة على قائمات مستقلة، بعد تراجع قواعدها.

وبحسب حيدوري، فإن إخوان ليبيا يحاولون الاستفادة من تجربة حركة النهضة التونسية في البقاء في المشهد السياسي، على الرغم من التغيرات الإقليمية و الدولية، والتي عجّلت بنهاية التنظيم في بلدان عديدة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • جمعية ايح اح الخرفانية بتلعب فى الوقت الضائع فمهما تحور الخروف فهو مكشوف حتى لو ركب ذيل بدل اللية فلن يكون كلب او حمار سبظل خروف معدل يحمل نفس السمات الخرفنية من الغل والكراهية والحقد والغباء والخيانة والغدر وسفك الدماء والافساد فى الارض وفى النهاية السجون هى مكان مضمون لاى ميبون ايح ايحاوى جديد خروف ولد خروف

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  • شعار جمعية ايح اح الخرفانية القردوغان دستورنا والموت فى سبيل السلطة والمال اسمى امانينا والخيانة والغدر والهيانة سبيلنا والشيطان شوشو قدوتنا ومعلمنا وملهمنا.

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