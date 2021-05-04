الدبيبة: نلتزم بحماية الصحفيين.. انتقاد الحكومة “حق أصيل”

تعهّد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بضمان حق الصحفيين في حماية مصادر معلوماتهم، وأن يكون الإفصاح عنها واجبا وفقا للقواعد المهنية المنظمة للتعامل مع مصادر الأخبار والمعلومات وفقا للتشريعات النافذة بالدولة الليبية.

وأوضح الدبيبة، في منشور لهُ بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي صادف يوم أمس 3 مايو، “الحق في التعبير وانتقاد أداء الحكومة هو حق أصيل لكل الليبيين، وفقا للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية وتنظمها القوانين المعمول بها ذات العلاقة”.

وأضاف رئيس الحكومة، في كلمته، “يمنع منعا باتا استهداف أو تضييق على الصحفيين بناءً على آرائهم أو بسبب انتمائهم لمهنة الصحافة أو لممارستهم العمل الإعلامي.

وأعلن الدبيبة، التزامه بحماية الصحفيين من المخاطر أثناء تأديتهم أعمالهم وأنه يأتي ضمن أولويات حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس الحكومة، منع اعتقال الصحفيين أو حجزهم داخل مقر أمني، وتعتبر هذه الأفعال احتجاز قسريا يتعرض مرتكبها للمسائلة والملاحقة القانونية طالما تجاوز القانون.

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