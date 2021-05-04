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العباني: حكومة الوحدة الوطنية عاجزة عن السيطرة على مليشيات مصراتة والغرب الليبي

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني، إن حكومة الوحدة الوطنية عاجزة عن التعامل مع الجماعات المسلحة المحلية المنتشرة غرب البلاد.

وأضاف العباني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن الحكومة تعجز عن التعامل مع الجماعات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة تحديدا، والتي ينحدر منها رئيس الوزراء.

وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، دعت في مؤتمر صحافي مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الاثنين في العاصمة طرابلس، تركيا إلى التعاون فيما يتعلق بملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، في إطار دعم السيادة.

يشار إلى أن المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا لليبيا، احتشدوا قبل أيام بأرتال عسكرية في منطقة بوقرين، التي تعد خط تماس يحذر التواجد العسكري فيه، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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