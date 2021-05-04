بدء عمليات تنظيف حوض طبرق البحري الليلة

أعلن رئيس لجنة مكافحة التلوث، مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية والبيئة بشركة البريقة لتسويق النفط، الشروع بعد تمام عمليات السيطرة على تلوث حوض منطقة طبرق البحري في عمليات التنظيف في الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس اللجنة إن عمليات التنظيف ستشمل الكورنيش ثم الميناء التجاري، والعودة إلي المصدر الرئيسي للتلوث بمحطة الكهرباء البخارية، ووضع التدابير اللازمة لإنهاء المشكلة بشكل نهائي قبل حلول عيد الفطر المبارك، حسب بيان منشور على صفحة شركة البريقة بموقع «فيسبوك».

وفي الأول من مايو الجاري، أعلنت بلدية طبرق تسرب مادة المازوت من خزانات محطة الكهرباء البخارية، وتسببها في تلوث كورنيش المدينة، لافتة إلى مطالبة عميدها المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المياه بالتحقيق في الواقعة.

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وأشار البيان إلى اتخاذ «الخطوة التنفيذية الأولى بعد إعلان عمليات السيطرة على موقف حادث التلوث، وذلك بحصر ومنع التلوث من الانتشار بالحوض عبر وضع الحواجز الترابية بين مصدر التلوث والشاطئ».

وأشاد بمساهمة شركتي رأس لانوف وسرت في دعم جهود السيطرة على التسرب النفطي عبر معدات لمكافحة التلوث، لافتا إلى وصول المعدات بالفعل إلى طبرق وجار العمل بها.

وشكلت المؤسسة الوطنية للنفط لجنة مكافحة التلوث في حوض طبرق البحري برئاسة مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية والبيئة بشركة البريقة، وعضوية مراقب شركة الخليج العربي، ومدير شركة الكهرباء، ومدير محطة طبرق البخارية، ومكتب الإصحاح البيئي، وعضو عن المجلس التسييري طبرق.

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