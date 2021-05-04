المريمي: مشروع الميزانية المعدل من حكومة الوحدة سيخضع للمراجعة قبل تحديد جلسة رسمية لمناقشته

ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن مشروع الميزانية المعدل من حكومة الوحدة الوطنية سيخضع للمراجعة من طرف لجنة المالية، ورئاسة مجلس النواب، قبل تحديد جلسة رسمية لمناقشته.

المريمي أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أنه لا يتوقع عقد جلسة واحدة للتصويت على المترشحين لشغل المناصب السيادية، وإقرار الميزانية.

وأشار إلى أن المناصب السيادية تحتاج إلى انتخاب لجان وتشكيلها، بخلاف جلسة الميزانية التي لا تحتاج سوى لإقرار أو نقاش، وفق قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية