بوقعيقيص تؤكد أن اللجنة القانونية توصلت إلى قاعدة دستورية للانتخابات

أعلنت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، عن انتهاء أعمال اللجنة بشأن القاعدة الدستورية.

بوقعيقيص أوضحت في منشور لها على فيسبوك أن اللجنة قامت بتعديل الإعلان الدستوري ليكون قاعدة تجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأضافت بوقعيقيص أن اللجنة قررت تأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور في الوقت الراهن، بحيث تتكفل السلطة الجديدة المنتخبة بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية، تعمل على المواد الخلافية بالتعاون مع هيئة صياغة الدستور، ثم يطرح التعديل على مجلس النواب الجديد للاستفتاء.

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