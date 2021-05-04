بوقعيقيص: كوبيش أحال أعمال اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي

أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي أنهت أعمالها بشأن القاعدة الدستورية واليوم أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش هذا العمل إلى الملتقى العام.

وأضافت بوقعيقيص في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” بوقعيقيص “ القاعدة هي تعديل للإعلان الدستوري على أساسه ستقوم الأنتخابات البرلمانية والرئاسية ويؤجل الأستفتاء على مسودة الدستور في الوقت الراهن وتتكفل السلطة الجدبدة المنتخبة بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية تعمل على المواد الخلافية بالتعاون مع هيئة صياغة الدستور وبعد تمام التعديل يطرحه مجلس النواب الجديد للإستفتاء وتكون مدة مجلس النواب أربع سنوات بجب فيها إنجاز الأستفتاء”.

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وأردفت بوقعيقيص “أحالت القاعدة آلية انتخاب الرئيس وكذلك صيغة اليمين الدستوري ليحسمها الملتقى العام وبخصوص اليمين طالب البعض أن يكون اليمين بالإخلاص للوطن وليس لثورة فبراير وطلب البعض الآخر أن يتزامن اليمين الدستوري الجديد مع الدستور الدائم باعتبار أن مخاض الثورة لم ينتهي بعد” مضيفة “هذه ابرز الخلافات التي سيفصل فيها الملتقى.

وتابعت بوقعيقيص “أجزم أنني بعد هذه التجربة التي رأيت فيها مخالب مسنونة وأنياب مسمومة تغيرت عندي الرؤية بشكل كبير ولكن إيماني دائما كان الولاء لبسطاء الناس وأن ليبيا هي الغاية”.