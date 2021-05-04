بالصور | وزير الداخلية يجري زيارة إلى مديرية أمن بنغازي للوقوف على سير العمل

ليبيا – أجرى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن التيجاني زيارة لمديرية أمن بنغازي التقى خلالها عددًا من مديري الإدارات والمكونات والأجهزة التابعة للوزارة، وذلك للوقوف على سير العمل.

التيجاني وفي كلمته خلال الاجتماع الذي التأم بمقر المديرية أكد أن الوزارة ستسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات لجميع المديريات، في إطار خطتها لرفع كفاءة الأجهزة الشرطية، وفي سعيها للمساهمة في الوصول بالبلاد للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021.

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وأقامت وزارة الداخلية أمس الإثنين إفطاراً جماعياً بمدينة بنغازي وذلك بحضور الوزير والنائب الأول لرئيس الحكومة حسين اعطية القطراني، و وزير العمل علي العابد، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج قعيم، وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات ومدراء الأمن وعدد من الضباط بالوزارة.

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