البعثة الأممية: “ملتقى الحوار” سيناقش مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات بعد العيد

أحال المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش اليوم الثلاثاء، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان طالعته “الساعة 24″، أن ذلك جرى بعد الانتهاء من المسودة خلال الأيام الماضية من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

وبحسب البيان، تقدم كوبيش بالشكر لأعضاء اللجنة القانونية، لا سيما فريق الصياغة والمقررين على عملهم وإنجازاتهم الممتازة.

وأضاف البيان: :سوف يدعو المبعوث الخاص كوبيش إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية”.

وتأكيدًا على التزام الأمم المتحدة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، دعا المبعوث الخاص أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى الاسترشاد في مناقشاتهم بروح التسوية ووضع مصالح كافة الليبيين والأجيال القادمة فوق كل الاعتبارات، وفقا للبيان.