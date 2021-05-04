مؤسسة النفط تتسلم مليار و350 مليون دينار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، تسلمها بحساباتها لدى مصرف ليبيا المركزي مليار و350 مليون دينار ليبي، وعبرت عن تطلعها إلى تسييل باقي ميزانيتها.

وأشارت إلى توزيع 350 مليون على شركتي الخليج وسرت، فيما يجري إعداد توزيع المليار دينار على باقي الشركات التابعة للمؤسسة، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتقدمت المؤسسة بـ«الشكر» لكل من ساهم «في فك هذا الاختناق» وعبرت عن تطلعها إلى تسييل باقي ميزانياتها حتى تتمكن من تنفيذ خططها للمحافظة على الإنتاج واستدامته.

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