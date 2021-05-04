أحمد حمزة: دفاع بعض الليبيين عن المصالح التركية وصل لـ«قمة انعدام الوطنية»

وصف أحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دفاع بعض الليبيين عن المصالح التركية واستمرار التوجود العسكري التركي على أراضي الوطن بأنه «قمة انعدام الوطنية والانتماء الحقيقي للوطن».

وقال «حمزة»، في تدوينة له عبر فيسبوك، إن «دفاع البعض ممن يبدو أنهم لا ينتمون إلى ليبيا إلا بالهوية وليس الهواء والانتماء عن المصالح التركية وعن استمرار التوجود العسكري التركي على أراضي الوطن، أكثر من دفاع الاتراك أنفسهم عن مصالحهم».

وأكد أن هؤلاء يمثلون ما وصفه بـ«قمة انعدام الوطنية والانتماء الحقيقي للوطن»، معقبا «لا وألف لا لاستمرار التواجد العسكري التركي وغيره من التواجد العسكري الأجنبي للقوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب في ليبيا».

وأضاف «نعم لإخراج كل القوات والخبراء و المرتزقة الأجانب من ليبيا، لا لازدواجية المعايير والمطالبة بإخراج بعضها والسكوت عن البعض الآخر، ولا يمكن تبرير استمرار تواجد أي تدخل وتوجد عسكري على الأراضي الليبية».