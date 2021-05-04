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أحمد حمزة: دفاع بعض الليبيين عن المصالح التركية وصل لـ«قمة انعدام الوطنية»

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف أحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دفاع بعض الليبيين عن المصالح التركية واستمرار التوجود العسكري التركي على أراضي الوطن بأنه «قمة انعدام الوطنية والانتماء الحقيقي للوطن».

وقال «حمزة»، في تدوينة له عبر فيسبوك، إن «دفاع البعض ممن يبدو أنهم لا ينتمون إلى ليبيا إلا بالهوية وليس الهواء والانتماء عن المصالح التركية وعن استمرار التوجود العسكري التركي على أراضي الوطن، أكثر من دفاع الاتراك أنفسهم عن مصالحهم».

وأكد أن هؤلاء يمثلون ما وصفه بـ«قمة انعدام الوطنية والانتماء الحقيقي للوطن»، معقبا «لا وألف لا لاستمرار التواجد العسكري التركي وغيره من التواجد العسكري الأجنبي للقوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب في ليبيا».

وأضاف «نعم لإخراج كل القوات والخبراء و المرتزقة الأجانب من ليبيا، لا لازدواجية المعايير والمطالبة بإخراج بعضها والسكوت عن البعض الآخر، ولا يمكن تبرير استمرار تواجد أي تدخل وتوجد عسكري على الأراضي الليبية».

الوسوم

المصالح التركية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الفريب ان نرى هزيان الخرفان الهستيرى دفاعا عن الاحتلال التركى والمرتزقة خوفا من ان يؤدى رحيلهم الى انتقام الشعب منهم لخيانتهم للوطن ولم يروا باعينهم ان اهوان مصر فى تركيا باعوا وطنهم ولعقوا حذاء اردوغان والان يقدمهم قربان لقاهر الاخوان السيسى ليضمهم الى متحف الحقارة فى ليمان طره مع مرشدهم الوضيع محمد بديع وقريبا سنرى عودة التحف الاخوانية المهربة لتركيا لتنضم الى المتحف الخرفانى الكبير وقريبا افتتاح متحف اخر للحقارة الاخوانية بلييبيا يضم المتحف باش اغا وخلل رع المشرى والحيوان صى وان ودى برز الاول والعره دى وغيرهم من مومياوات الاخوان على ان يتم استعادة التحف المهرية مثل الدجال الغريانى ةالساعدى وسى هيل وعبعزيز تحف تستحق ان تعرض فى قرقاش اولا

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