صالح يتحدث مع كوبيش عن الخيارات المتاحة بشأن الانتخابات

تحدث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش عن الخيارات المتاحة بشأن الانتخابات.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح أكد خلال لقائه كوبيش في مدينة القبة اليوم الثلاثاء على ضرورة الإلتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها مبينا أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات يتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضميمها بالإعلان الدستوري، وفي حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية يتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014.م القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب ومقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس .

وبحث صالح وكوبيش خلال اللقاء الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور مجلس النواب خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر القادم.