القبض على ثلاثة متهمين بارتكاب مجزرة عائلة”فاضل عاشور” في كاباو

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أعلن جهاز دعم الاستقرار-إدارة الأمن المركزية، الثلاثاء، القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة ارتكاب “مجزرة كاباو” التي راح ضحيتها أسرة “فاضل عاشور” قبل عدة أيام.

وفي منشور على فيسبوك، أفاد الجهاز بأن علمية القبض على الأشخاص الثلاثة جاء بناءً على كتاب رئيس مركز شرطة كاباو، إلى نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار للشؤون الأمنية، أيوب الأمين أبوراس، بشأن التعاون بالقبض على المتهمين في جريمة قتل المواطن “فاضل عمرو سعيد عاشور” وزوجته وطفليه، وسط بيته.

وأوضح الجهاز، أن المتهمين هم، شقيقا المجني عليه أسامة عاشور الملقب بـ “البشبش” و “سعيد عاشور” وشريك في الجريمة يدعي “محمد عبدالله الهبيل”.

وبيّن الجهاز، أن القبض على المتهمين، جاء بعد تكليف إدارة الأمن المركزية بجهاز دعم الاستقرار بالتحري وجمع المعلومات والقبض على المتهمين وبعد القبض عليهم واستجوابهم اعترفوا بالجريمة.

وأضاف، أن بالاستدلال مع الشقيقين تبين بأنه يوجد شريك في الجريمة يدعي “محمد عبدالله الهبيل” والملقب بـ “التشيواوا”، مشيرًا إلى أنه موقوف على ذمة قضية قتل عمد في مركز جنزور سنة 2017.

وقال الجهاز، إنه بناء على تعليمات مديرية أمن جادو تم التحفظ على والد الضحية والمتهمين “عمرو سعيد” لدواعي أمنية، لافتًا إلى أن التحقيق في القضية لازال جاريًا.