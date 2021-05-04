حمودة ينفي شائعة إقالة “بعيو”.. وقناة سلام تضيف كلمة “مزور” على صورة عاجلها

نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” اليوم الثلاثاء إقالة رئيس المؤسسة الليبية للإعلام “محمد بعيو”، من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”.

وقال “حمودة” في تصريحات لقناة “تبادل”، رصدتها “الساعة 24″، إن كل ما يشاع عن إقالة رئيس مؤسسة الإعلام هو عارٍ عن الصحة، وأن كل ما يتداول هو محط شائعات لا أكثر.

وكانت قناة سلام التي يديرها وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، نشرت نبأ عاجلا اليوم الثلاثاء، بأن الدبيبة أقال محمد بعيو من إدارة المؤسسة الليبية للإعلام وكلف طارق القزيري خلفا له، كما كلفه بتشكيل مجلس إدارة.

وسارعت قناة سلام إلى حذف نبأ إقالة بعيو من على صفحتها بموقع “فيسبوك”، والذي رصدته “الساعة 24” بالعلامة الرسمية للصفحة نفسها، ثم أعادت نشره مرة أخرى زاعمة أنه خبر مزور.