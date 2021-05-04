نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 4 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021.

ووفقا للمخلص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد تسجيل درجات الحرارة اليوم انخفاض على المناطق الساحلية الشرقية ، بينما تبقى مرتفعة على دواخل الشمال الشرقي ومناطق الوسط والجنوب وتكون معتدلة على مناطق الشمال الغربي وتسجل ارتفاع يوم الخميس.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح : شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25 – 30) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (31 – 35) مْ على أغلب مناطق الدواخل وتسجل ارتفاع يوم الخميس.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30 – 35) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (40 – 43) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الخميس مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-41) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: شرقية الي جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41-44 )مْ.

وبحسب النشرة فإن غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:50)، بينما يكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:15).

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