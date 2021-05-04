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وزارة النفط: الحكومة أكدت التزامها بالحفاظ على المصدر الرئيسي للدخل

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار أنه تواصل مع الحكومة التي أبلغته بالتزامها القوي للحفاظ على المصدر الرئيسي للدخل، وهي المؤسسة الوطنية للنفط .

وبين العبار خلال لقائه رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المكلف العماري محمد أنه على تواصل دوري ومستمر مع دوائر اتخاذ القرار في الحكومة ومسؤولي مصرف ليبيا المركزي بشأن تكثيف الجهود وبذل كل ما من شأنه أن يحافظ على قطاع النفط الوطني بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.

و أضاف أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لدعم  المؤسسة الوطنية للنفط  وتلبية احتياجاتها  هي إجراءات فاعلة وناجعة، وعلى الشركات النفطية التابعة للمؤسسة تكثيف  ومواصلة الجهود للمحافظة على معدلات إنتاج منتظمة.

وأكد العماري تسلم المؤسسة مليار و 350 مليون دينار ليبي وبتوزيع مبلغ وقدره  350 مليون دينار على شركتي الخليج وسرت لما تعانيه هذه الشركات الوطنية والمملوكة بالكامل للدولة الليبية من عسر مالي نتيجة شح الميزانيات مبينا أنه يجري العمل على   توزيع المليار دينار على باقي الشركات التابعة للمؤسسة

وأضاف العبار أنه ملتزم بالتعامل مع التحديات بروح المسؤولية ومن خلال تنسيق عال وفعال بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة بالشأن النفطي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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