ليبيا الان

حزب فورتسا إيطاليا: ليبيا تمر بمرحلة حاسمة مع حكومة الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال أليساندرو باتيلوكيو النائب في حزب فورتسا إيطاليا ورئيس دائرة الهجرة ورافاييلا بونساجوى رئيسة إدارة التعاون إن ليبيا مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة تمر بمرحلة حاسمة لمستقبلها في الأشهر الأخيرة.
وأضافا في بيان عقب اجتماع أمس الإثنين وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية مع سفير ليبيا في إيطاليا عمر الترهوني، إنه على إيطاليا أن تدعم وتعزز كل الجهود الرامية إلى استقرار الإطار الداخلي في ليبيا.
واعتبرا أن التعاون الليبي مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي أمر لا غنى عنه فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما شددا على أنه من الضروري دعم التعافي وتعزيز الشراكات بين إيطاليا وليبيا، بالنظر إلى الفرص العديدة في مجالات التعاون الاقتصادي والدولي.
الوسوم

حزب فورتسا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك