أمير دولة الكويت يوجّه رسالة خطية إلى المنفي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء ،وزير خارجية الكويت الشيخ حمد الصباح، والذي يحمل رسالة خطية موجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي من سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وجه خلالها الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة دولة الكويت الشقيقة.

ونقل السيد وزير الخارجية تحيات سمو الأمير إلى الرئيس وحرص دولة الكويت على العلاقات الأخوية بين البلدين.

من جانبه ثمن المنفي العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، مشيداً بدعوة سمو الأمير، ومؤكداً تلبيتها في أقرب وقت ممكن ،معربا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

” style=”height: 898px;”>