ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

04 May, 2021

شارك وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي k حورية الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة مساء الإثنين الموافق 4 مايو 2021م؛ وجبة الإفطار مع نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين ضمن مبادرة “منا وفينا”.

وشارك في هذه المبادرة كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم التقني والفني، وزارة البيئة، وزارة الخدمة المدنية، وزارة الدولة لشؤون الهجرة، وزارة الدولة للشؤون الإقتصادية، وعضوات عن مجلس النواب، إلى جانب القطاعات الخدمية التابعة للحكومة، ومدير الدار وعدد من العاملين بها.

‎وتأتي هذه المبادرة في إطار الاطمئنان على صحة أمهاتنا وآبائنا؛ ومشاركة الأجواء الأسرية الرمضانية معهم، والوقوف إلى جانبهم للتأكيد على وقوفنا معهم خلال هذه الأيام الفضيلة.