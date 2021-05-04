كوبيش يحيل مسودة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار السياسي 

أخبارليبيا24

أحال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش اليوم الثلاثاء مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأوضحت البعثة أن إحالة مسودة المقترح بعد الانتهاء من المسودة هذه الأيام من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

وأضافت البعثة الأممية أن المبعوث الخاص أشاد بأعضاء اللجنة القانونية، لا سيما فريق الصياغة والمقررين على عملهم وإنجازاتهم الممتازة.

وأشارت إلى أن كوبيش يدعو إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية.

وأفادت أن المبعوث الخاص دعا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى الاسترشاد في مناقشاتهم بروح التسوية ووضع مصالح كافة الليبيين والأجيال القادمة فوق كل الاعتبارات، تأكيدًا على التزام الأمم المتحدة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.