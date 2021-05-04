المصرف المركزي: إحالة منحة الزوجة والأبناء للمصارف هذا الأسبوع

أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه تم الاتفاق على أن تباشر وزارة الشؤون الاجتماعية إحالة منحة الزوجة والأبناء للمصارف خلال هذا الاسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم اليوم الثلاثاء عددا من مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي بحضور مدراء المصارف التجارية ومدير مشروع منحة الزوجة والأبناء والمراقب المالي بوزارة الشؤون الاجتماعية

وتناول الاجتماع السبل الكفيلة والآليات التى تضمن وصول منحة الزوجة والأبناء إلى كافة مستحقيها بأيسر السبل كما تم الاتفاق على أن تباشر الوزارة إحالة المنحة للمصارف خلال هذا الاسبوع.