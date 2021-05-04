المطارات الليبية تستعد لتسيير 35 رحلة أسبوعيا نحو مطار القاهرة

كشف مدير شركة الخطوط الجوية الإفريقية خليل المجعي، عن عدة اجتماعات عقدها وفد ليبي مع مصلحة الطيران المدني المصري، لوضع الترتيبات الخاصة بعودة تسيير الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي.

وأوضح المجهي بحسب صفحة مطار امعيتيقة على فيسبوك، أن وفدا مصريا سيقوم بزيارة المطارات الليبية خلال الأيام القادمة، ليتم بعدها استئناف الرحلات بواقع 35 رحلة أسبوعيا من مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا، مشيرا إلى أن التعاون الليبي المصري سيشمل جوانب أخرى، منها الأمن والسلامة والنقـل والملاحة الجوية والتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بقطاع الطيران.

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