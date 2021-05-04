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مباحثات استكشافية بين مصر وتركيا..وملفان أساسيان على الطاولة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

اعتبرت مصادر دبلوماسية مصرية، أنه “من السابق لأوانه” الحديث عن رفع مستوى المباحثات المصرية التركية في هذا التوقيت، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن زيارة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال والوفد المرافق له لمصر “خطوة مهمة”، واصفة إياها بـ”الاستكشافية”.

ومن المقرر أن تعقد جولتان من المباحثات بين الجانبين، التي يترأس الجانب المصري خلالهما، نائب وزير الخارجية حمدي لوزا، فيما يترأس نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال الجانب التركي.

ولفتت المصادر إلى احتمال أن تشهد الأسابيع المقبلة “لقاءات مصرية تركية على عدة مستويات، تمهد للقاء يحدد موعده لاحقا بين وزيري خارجية البلدين”، غير أن هذا التطور “مرهون” بما سيحدث على الأرض خلال المرحلة المقبلة.

تصويب المسار

واعتبرت المصادر أن زيارة الوفد التركي إلى القاهرة وما شهدته الأسابيع الأخيرة من محاولات تركية للتقرب من مصر، “يعد دليلا على أن تركيا أدركت أهمية تصويب المسار في علاقاتها بمصر، بعد سنوات من التصرفات الخاطئة تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها وخيارات شعبها”.

كما نوهت إلى وجود “آلية مصرية، لمراجعة المواقف التركية أولا بأول على مختلف المستويات”.

ملفان أساسيان

وتركز مباحثات الوفد التركي في مصر على ملفين أساسيين، الأول ملف العلاقات الثنائية بين البلدين والتزامات أنقره تجاه القاهرة بـ”وقف أي تحركات عدائية من الأراضي التركية، فضلا عن موقفها من المطلوبين للجانب المصري من أنصار تنظيم الإخوان الموجودين على الأراضي التركية، وما قدمته أنقرة في هذا الخصوص “.

فيما يركز الملف الثاني على جدول أعمال المباحثات بين الطرفين، على تطورات الأوضاع في ليبيا ، وكيفية دعم مؤسسات الدولة الليبية، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة أراضيها، فضلا عن مكافحة التنظيمات المتشددة على مختلف الأصعدة.

ومن المقرر أن يصل الوفد التركي إلى القاهرة فجر الأربعاء، على أن تعقد جولتا المباحثات بعد ظهر الأربعاء وصباح الخميس، قبل أن يغادر الوفد البلاد. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 2013.

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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  • غباوة الاخوان كان لها دور رئيسى فى دعم السيسى فهم من تصوروا انه كمدير المخابرات الحربية اخوانى وانه سيدعمهم فى مواجهة المشير طنطاوى صاحب الفضل عليه منذ ان كان مدير مكتبه فرقاه الطرطور محمد مرسى من لواء لفريق اول مرة واحدة واطاح بالعديد من القيادات وكانت نهاية حكم المرشد على يد السيسى الذى لم يكن يرغب فى الصدام معهم واعطاهم فرصة للتواجد فى المشهد السياسى يوم 3يوليو 2012 الا انهم انكروا بغباوتهم الواقع وقالوا ان المظاهرات ضدهم فوتو شوب ليكذبوا على العالم فاستغل السيسى غباوتهم الشديدة ودعى الشعب للنزول يوم 26 يوليو لتفويضه فى مكافحة الارهاب وطلب من مراسلى العالم التصوير بانفسهم من طائرات عمودية فوق الحدث فشاهدوا يوم الحشر مشهد عظيم خرج بالفعل 30 مليون ضد الاخوان المفسدين وبعد ان رأى اوباما المشهد اتصل بالرئيس عدلى منصور وهنأه بالمنصب واستمروا بغباوتهم فى الصدام حتى هلكوا واصبح مرشدهم العام وحاشيته فى السجون لديهم رصيد من الجرائم يكفى ليوم القيامة بكملوا حبس فى جهنم وكان لغباوة الاخوان دور مهم فى الاصلاح الاقتصادى حيث استغل السيسى فرصة دعوتهم للقيام بثورة ضده يوم 11/11 وقام بثورة اقتصادية مؤلمة تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الطاقة لارضاء صندوق النكد الدولى للحصول على قرض منه والان وبعد نباح كلاب الاخوان بتركيا سبع سنوات حدث عكس ما اراد اردوغان زيادة قوة الجيش المصرى وتقدم اقتصادى كبير وطفرة انشائية ضخمة عاصمة جديدة ومدن جدبدة وشبكة طرق وكبارى ومتحف الحضارات ومدن صناعية ومشروعات عملاقة بتريولونات من الجنيهات وسط زهول اردوغان من فشل الخرفان جعلتهم يتخلص منهم ويتمنى لو كان هناك كلاب تركيا تنبح ضده من مصر لكن ليس فى حاجة لذلك فهو فاشل باعتراف الجميع فى تركيا وعزلها عن العالم بمشاكل متعددة وهو يبحث الان عن مخرج ويتمنى ان ينقذه السيسى وياخذ الخرفان الغبية يتصرف معاها بمعرفته

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  • هل يكون لهرفان ليبيا دور معم بغباوتهم فى دعم المشير خليفة حفتر بعد ان راى الجميع خيانتهم للوطن واستقواءهم بالمحتل التركى والمرتزقة خوفا من غضب الشعب ضدهم كما حدث فى مصر والسودان ونسى الاغبياء ان اول من يبيعهم ويقدمهم قربان هو اردوغان بعد ان فشلوا فى تحقيق حلمه بالسيطرة على موانئ النفط وجعلوه اضحوكة فى تركيا بعد ان ظهر على الشاشة امام خريطة ليبيا يحدد الموانئ النفطية التى يطمع فى احتلالها وجعل الخرفان تحلم بالوصول للحدود المصرية وكان اردوغان شمشون وعرفوا بعد ذلك انه ميبون فغندما اعلن السيسى سرت الجفرة خط احمر تراجع عن اوهامه وقال لن ادخل فى صدام مع الجيش المصرى وهو يعرف النتيجة مقدما فكل الجولات السابقة تاريخيا سحق فيعا الجيش المصرى الجيش العثمانى ولولا تدخل اوربا لكانت تركيا ارث مصرى

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  • جمعية احياء وتجديد الاخوان لعبة غبية من الخرفان ولن يصيبكن الا الاعياء والتجريد من ملابسكم لان اردوغان هو من يقوم بالواجب الشرجى معكم هذه المرة بعد ان تضرر من غباوتكم الشديدة هبلتوه وعزلتوه وجعلتموه كلب جربان بحتاج احياء وتجديد بجد على يد السيسى يعلمه اصول السياسة والكياسة ويبعده عن النجاسة

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