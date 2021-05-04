وفد من االوطنية للنفط يزور سوناطراك الجزائرية

استقبل توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، اليوم الثلاثاء، بمقر المديرية العامة للمجمع، وفدا من المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، برئاسة مصطفى عبد الله صنع الله، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتم استعراض، خلال المقابلة، العديد من مجالات التعاون، بما في ذلك نشاطات الاستكشاف والإنتاج والخدمات النفطية والتكوين،بالإضافة إلى مسألة استئناف سوناطراك لمشاريعها في ليبيا.

وللإشارة فإن شركة سونطراك تعمل في ليبيا على مستوى رقعتين بحوض غدامس من خلال فرعها SIPEX.

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة النفطية الليبية عن امتنانه لجودة الأشغال التي قامت بها سوناطراك بليبيا والتي كللت بمجموعة من الاستكشافات، كما أشاد الجانبان بجودة العلاقات بين الشركتين، داعين إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بينهما