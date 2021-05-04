وزير التعليم يبحث مع القائم بالأعمال السوداني تعزيز التعاون بين الدولتين

استقبل وزير التربية والتعليم الدكتور”موسى محمد المقريف ” اليوم الثلاثاء، بالوزير المفوض السوداني لدى ليبيا والقائم بالأعمال “عثمان محمد البشير”، برفقة “إيهاب إبراهيم سالم” المُرافق له.

وأبدى الوزير المفوض السوداني عن سعادته بوجوده في مقر وزارة التربية والتعليم، معرباً عن تطلعه لتفعيل تعزيز سُبُل التعاون بين البلدين.

وبدوره، رحّب “المقريف” بوجود الوزير المفوض السوداني في طرابلس، مؤكداً على الامتداد بين البلدين، وعبر عن تطلعه للعلاقات الطيبة.

واتّفق وزير التربية والتعليم والوزير المفوض السوداني لدى ليبيا في ختام اللقاء على عقد مزيد من التواصل مستقبلاً وتكرار تبادل الزيارات لما في شأنه خدمة قطاع التعليم وتطويره والاستفادة من الخبرات السودانية في هذا الجانب.