وزير الخارجية الأمريكي: ندعم الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من ليبيا

جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لحكومة الوحدة الوطنية لإجراء انتخابات ديسمبر 2021 والانسحاب الفوري للقوات الأجنبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إنه أكد في اجتماع مجموعة السبع الدولية، دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة الليبية لإجراء انتخابات ديسمبر 2021 والانسحاب الفوري للقوات الأجنبية.

وأضاف بلينكن: “نحن نقف مع الشعب الليبي لإيجاد حل سياسي تيسره الأمم المتحدة للصراع”.

وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، دعت في مؤتمر صحافي مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الاثنين في العاصمة طرابلس، تركيا إلى التعاون فيما يتعلق بملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، في إطار دعم السيادة.