عقيلة يوضّد لكوبيش سيناريوهات إجراء الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في مدينة القبة الثلاثاء، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد يان كوبيش، “الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور مجلس النواب الهام خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر القادم”.

وأكد رئيس المجلس خلال اللقاء على ضرورة الإلتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، كما أكد أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات يتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، وفي حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية يتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014 والقاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب ومقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس.

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