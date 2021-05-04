دي مايو يعرض القضية الليبية على مجموعة السبع للشؤون الخارجية والتنمية

يعرض وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الثلاثاء قضيتي ليبيا وسوريا خلال اجتماع مجموعة السبع للشؤون الخارجية والتنمية .

وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان إن دي مايو شارك في أول يوم عمل لاجتماع وزراء مجموعة السبع للشؤون الخارجية والتنمية في لندن، إلى جانب نظرائه من كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بحسب وكالة آكي.

وذكرت الوزارة أن “أعمال اليوم الأول ستركز قبل كل شيء على الصين وميانمار، ولاحقًا، سيعرض دي مايو قضيتي ليبيا وسورية”. بعد ذلك “ينتقل إلى الأزمة الإنسانية في إثيوبيا، ومكافحة الإرهاب في الصومال ومنطقة الساحل، ولا سيما في تشاد ومالي”.