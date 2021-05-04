أمريكا تؤكد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية وسحب القوات الأجنبية

خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى G7، جددت الولايات المتحدة دعمها لحكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، والانسحاب الفوري للقوات الأجنبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، بحسابه في “تويتر”، “نحن نقف مع الشعب الليبي لإيجاد حل سياسي للصراع تيسره الأمم المتحدة”.

وفي فبراير الماضي، أكد بلينكين، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والليبيين لإنهاء الصراع ودعم رؤيتهم لليبيا سلمية ومزدهرة وموحدة.

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