أمريكا تؤكد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية وسحب القوات الأجنبية

خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى G7، جددت الولايات المتحدة دعمها لحكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، والانسحاب الفوري للقوات الأجنبية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، بحسابه في “تويتر”، “نحن نقف مع الشعب الليبي لإيجاد حل سياسي للصراع تيسره الأمم المتحدة”.
وفي فبراير الماضي، أكد بلينكين، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والليبيين لإنهاء الصراع ودعم رؤيتهم لليبيا سلمية ومزدهرة وموحدة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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