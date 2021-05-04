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أمريكا تؤكد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية وسحب القوات الأجنبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى G7، جددت الولايات المتحدة دعمها لحكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، والانسحاب الفوري للقوات الأجنبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، بحسابه في “تويتر”، “نحن نقف مع الشعب الليبي لإيجاد حل سياسي للصراع تيسره الأمم المتحدة”.

وفي فبراير الماضي، أكد بلينكين، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والليبيين لإنهاء الصراع ودعم رؤيتهم لليبيا سلمية ومزدهرة وموحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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