أحد قادة مليشيا “لواء المرسى” يهدد المنقوش..”إياكِ المساس بتركيا” 

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هدد أحد قادة مليشيا “لواء المرسى” في مصراتة المدعو إبراهيم زغوان وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بسبب تصريحاتها المتكررة بضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال المليشياوي زغوان في منشور على حسابه في “فيسبوك” :“نجلاء المنقوش لدينا كل الدراية على أن لديك موظفين بمكتبك مختصين بمتابعة ردود فعل الشارع عبر منصات التواصل الاجتماعي وخصوصاََ تركيزك على فيسبوك”.

وتابع :”أبشرك إن استمريتي بهذا المنهاج في تشويهك للدور التركي في ليبيا فإن قادة المحاور بأبي قرين وطرابلس وصولا لغريان والجبل تجري فيما بينهم اتصالات حول تصريحاتك”.

وأضاف المليشياوي :”لقد أجمعوا وسيعزمون إن تكررت فإنك ستباشرين عملك من القبة بجانب الفاغنر و الجنجويد فإنهم سيكرمون جمالك بما تستحقين وستحرم العاصمة المحروسة عليك كما حرمت على أسيادك في الرجمة”.

وختم زغوان منشوره :”الحذر ثم الحذر من المساس بالحليف التركي المسلم ولا نستحي من قول هذا فإن أوقات الشدة علمتنا من الصديق ومن العدو فأبشري فإنك تحت أنظارنا”.