الشيخ نواف الأحمد يدعو المنفي لزيارة الكويت

تلقى رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” دعوة من أمير دولة الكويت الشيخ ” نواف الأحمد الصباح ” لزيارة دولة الكويت الشقيقة.

جاء ذلك في رسالة خطية نقلها وزير الخارجية الكويتي الشيخ “أحمد الصباح ” خلال استقباله اليوم الثلاثاء من قبل رئيس المجلس الرئاسي .

ونقل الشيخ “أحمد الصباح ” تحيات أمير دولة الكويت لرئيس المجلس الرئاسي ، وحرص دولة الكويت على العلاقات الأخوية بين البلدين.

من جانبه ثمن ” المنفي ” العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، مشيدا بدعوة الأمير وتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

كما أعرب رئيس المجلس على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.