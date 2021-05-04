الشيخ نواف الأحمد يدعو المنفي لزيارة الكويت

تلقى رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” دعوة من أمير دولة الكويت الشيخ ” نواف الأحمد الصباح ” لزيارة دولة الكويت الشقيقة.
جاء ذلك في رسالة خطية نقلها وزير الخارجية الكويتي الشيخ “أحمد الصباح ” خلال استقباله اليوم الثلاثاء من قبل رئيس المجلس الرئاسي .
ونقل الشيخ “أحمد الصباح ” تحيات أمير دولة الكويت لرئيس المجلس الرئاسي ، وحرص دولة الكويت على العلاقات الأخوية بين البلدين.
من جانبه ثمن ” المنفي ” العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، مشيدا بدعوة الأمير وتلبيتها في أقرب وقت ممكن.
كما أعرب رئيس المجلس على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
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