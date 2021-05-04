سعيّد: الشرعية في ليبيا يجب أن تكون “ليبية خالصة”

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، مطولا، مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الثلاثاء، تطوّرات الأوضاع في ليبيا.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن قيس سعيّد “شدّد على أن الشرعية في هذا البلد لا يمكن أن تكون سوى شرعية ليبية خالصة دون تدخل أي قوة أجنبية”.

وتطرّقت المحادثة إلى “آثار جائحة كوفيد-19 على العالم بأسره، وأعرب الرئيسان عن تطلعهما إلى مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة في عديد المجالات لا سيّما منها الاقتصادي والعلمي وفي قطاعات أخرى بما يفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين”.

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