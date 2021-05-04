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سعيّد: الشرعية في ليبيا يجب أن تكون “ليبية خالصة”

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، مطولا، مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الثلاثاء، تطوّرات الأوضاع في ليبيا.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن قيس سعيّد “شدّد على أن الشرعية في هذا البلد لا يمكن أن تكون سوى شرعية ليبية خالصة دون تدخل أي قوة أجنبية”.

وتطرّقت المحادثة إلى “آثار جائحة كوفيد-19 على العالم بأسره، وأعرب الرئيسان عن تطلعهما إلى مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة في عديد المجالات لا سيّما منها الاقتصادي والعلمي وفي قطاعات أخرى بما يفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • كلا ليست شرعيه ليبيه التي تنطلق منها حكومه دبيبه حيث أنه معين من قبل اردوغان بعدما اعطت استيفاني الحق لأردوغان ليعين حكومه في بلد تركيا تحتل أكبر أقاليمه الثلاث فالخلل هو عدم أنتقاء الليبيين حكومه بمحض إرادتهم بل فرفضت علي الليبيين حكومه ثانيه بعد حكومة السراج التي لم يكن لليبيين رأي في أختيارها بل فرضت عليهم بعدما تجاهلت الأمم المتحده الحكومه الشرعيه التي كانت مجازه من برلمان ليبيا الشرعي فالأمم المتحده مارست البلطجه في ليبيا بفرضها السراج رئيسا لحكومه غير شرعيه وهاهي تفرض دبيبه كرئيس لحكومه وهو غير مؤهل سياسيا فمن يصلح ليكون رجل اعمال او تاجر فليس بضروره ان يكون يصلح لرئاسة حكومه عملها تخطيط سياسي

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